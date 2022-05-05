رانجنيك يكشف ما يحتاجه مانشستر يونايتد في المستقبل

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني الموقت لمانشستر يونايتد، المدرب رالف رانجنيك، احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، عندما يبدأ المدرب الجديد إيريك تن هاغ مهمته.

وقال رانجنيك، وفقا لـ«رويترز»، إن يونايتد بحاجة للتعاقد مع مهاجمين اثنين يجيدان كرة القدم الحديثة، لإضافة جودة حقيقية للفريق عندما يبدأ المدرب الجديد إيريك تن هاغ مهمته، حيث سيترك رانجنيك منصبه في نهاية الموسم.

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وأوضح المدرب الجديد لمنتخب النمسا، الذي سيبقى في أولد ترافورد في منصب استشاري، إن العثور على لاعب يمكنه مشاركة كريستيانو رونالدو عبء التسجيل سيكون أحد أهم مهام تن هاغ.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز وأحرز 57 هدفا هذا الموسم، أي أقل بفارق 27 هدفا من مانشستر سيتي المتصدر. وسجل المهاجم البرتغالي رونالدو 24 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات منها 18 في الدوري.

مهاجمان ينتميان للكرة الحديثة

وتابع رانجنيك: «كريستيانو لا يلعب في قلب الهجوم ولا يريد اللعب في هذا المركز. من الواضح أن النادي يحتاج إلى مهاجمين جديدين على الأقل يمنحان هذا الفريق مزيد الجودة والخيارات».

وأضاف: «نحتاج إلى مهاجمين ينتميان لكرة القدم الحديثة.. ليس بالضرورة أن يكونا في مركز الجناح. إذا نظرت إلى كرة القدم العالمية، لا يوجد الكثير من الفرق الكبرى التي لا تزال تلعب بمهاجمين اثنين. معظمها يلعب بثلاثة مهاجمين أو برأس حربة غير صريح».

المقارنة مع سيتي وليفربول

وأشار رانجنيك إلى وفرة المواهب عند الغريمين مانشستر سيتي وليفربول. مواصلا: «إذا نظرت إلى ليفربول ومانشستر سيتي.. يملك الفريقان خمسة أو ستة مهاجمين من طراز رفيع.. لم يكن غابرييل جيسوس يلعب كثيرا حتى قبل أربعة أسابيع مع سيتي. الآن يلعب مرة أخرى بانتظام».

وذكر: «انظروا إلى وفرة الخيارات في الفريقين. إذا سألتني هل يلعب كمهاجم أو جناح؟.. هل يلعب جاك جريليش كجناح أو مهاجم؟. يجيدون جميعا مراكز الهجوم المختلفة. يمكنهم أيضا تبادل الأدوار وهو ما يساعد المدرب على مناوبة اللاعبين.. ليس لدينا الكثير من هؤلاء اللاعبين».