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بطولة مدريد للتنس: التونسية أنس جابر تقصي هاليب وتبلغ نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 07:21 مساء
بطولة مدريد للتنس: التونسية أنس جابر تقصي هاليب وتبلغ نصف النهائي
لاعبة التنس التونسية أنس جابر . (الإنترنت)
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صعدت التونسية أنس جابر، إلى الدور قبل النهائي في بطولة من فئة ألف نقطة للمرة الثانية في مسيرتها، بعد فوزها على سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا بنتيجة 6-3 و6-2 في بطولة مدريد المفتوحة اليوم الأربعاء.

ونجحت أنس (27 عاما)، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، والتي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز في 2021، بنسبة 77.8% من نقاط إرسالها الأول، واستفادت من أربع من خمس فرص لكسر إرسال منافستها هاليب الفائزة باللقب مرتين في 2016 و2017 لتحقق الانتصار بعد أكثر قليلا من ساعة من اللعب.

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وقالت جابر بعد فوزها: «اللعب ضد سيمونا ليس سهلا أبدا، هي بطلة كبيرة، كانت المصنفة أولى عالميا، متوجة في بطولات كبرى.. كنت أكثر شراسة هذه المرة، وأفضل جسديا على أرض الملعب. ساعدتني كراتي القريبة من الشبكة اليوم. أنا سعيدة لأسلوبي اليوم، وآمل الاستمرار على هذا المستوى».

البحث عن اللقب الثاني
وهو الفوز الـ31 لجابر في مدريد، لتقف على بعد فوز واحد من معادلة رقم التشيكية بترا كفيتوفا. وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في دورة برمنغهام الإنجليزية على العشب العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات.

أنس تلعب ضد الفائزة من أنيسيموفا وألكسندروفا
وستلتقي أنس المصنفة العاشرة عالميا مع الفائزة من مواجهة إيكاترينا أنيسيموفا وأماندا ألكسندروفا على مكان في النهائي. وستلعب الإسبانية سارة سوريبس تورمو مع الأميركية جيسيكا بيجولا وستلتقي الأوكرانية أنهيلينا كالينينا مع السويسرية جيل تيخمان في دور الثمانية.

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