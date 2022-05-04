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أرقام وإحصاءات قبل موقعة الريال والسيتي في نصف نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 06:30 مساء
أرقام وإحصاءات قبل موقعة الريال والسيتي في نصف نهائي أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. (الإنترنت)
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تُقام مباراة الإياب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني، وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، على استاد سانتياغو برنابيو، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

يسعى ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل تعويض خسارته ذهابا بنتيجة (4-3)، بينما يكفي السيتي تجنب الهزيمة من أجل الصعود للمباراة النهائية، بينما إذا فاز النادي الملكي بفارق هدف سوف يذهب بالمواجهة إلى الأوقات الإضافية.

وتؤكد الأرقام، وفقا لـ«دوري بلس» تفوق مانشستر سيتي، من حيث تسجيل الأهداف والاستحواذ على الكرة هذا الموسم (2021-2022) في دوري أبطال أوروبا على ريال مدريد، بينما هناك تكافؤ بين الفريقين في الجوانب الدفاعية.

ثاني أقوى هجوم
سجل مانشستر سيتي 28 هدفا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كثاني أقوى هجوم خلف بايرن ميونيخ صاحب الـ31 هدفا، بينما أحرز ريال مدريد 25 هدفا كرابع أقوى هجوم.

أجاد ريال مدريد في التسجيل من خارج منطقة الجزاء أكثر من مانشستر سيتي، حيث سجل النادي الملكي 6 أهداف من خارج منطقة الجزاء، مقابل هدفين للسيتيزنس. وسجل كل فريق ركلتي جزاء في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

الريال يتفوق في التسديد
وتفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي في دقة التسديدات، حيث سدد لاعبو النادي الملكي 163 تسديدة منها 63 تسديدة بين القائمين والعارضة بنسبة 46%، بينما سدد لاعبو مانشستر سيتي 178 تسديدة منها 59 تسديدة بين القائمين والعارضة بنسبة 33%.

تفوق لاعبو مانشستر سيتي في دقة التمريرات هذا الموسم في دوري الأبطال على ريال مدريد، حيث بلغت نسبة دقة تمريرات لاعبي الفريق الإنجليزي 90.5% أفضل فريق في البطولة مقابل 88.1% للاعبي ريال مدريد.

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ويتفوق مانشستر سيتي في نسبة الاستحواذ بـ60.3% متوسط استحواذ في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مقابل 50.8% نسبة استحواذ لريال مدريد. كما يتفوق الريال على السيتي في دقة الكرات العرضية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث جاءت 27.6% من عرضيات النادي الملكي صحيحة مقابل نسبة عرضيات صحيحة 24.3% للسيتيزنس.

الريال يتفوق في المراوغات
وقع لاعبو مانشستر سيتي 35 مرة في التسلل مقابل 12 مرة للاعبي ريال مدريد. وتفوق لاعبو ريال مدريد في المراوغات على لاعبي مانشستر سيتي، حيث أكمل لاعبو النادي الملكي 163 مراوغة مقابل 136 مراوغة لنجوم السيتيزنس.

ويتفوق لاعبو ريال مدريد في استعادة الكرة، حيث استعادوا الكرة 426 مرة مقابل 408 مرات للاعبي مانشستر سيتي. وهناك تكافؤ دفاعي بين الفريقين، حيث استقبل كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي 13 هدفا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وخرج كل منهما بشباك نظيفة في 4 مباريات.

وحصل لاعبو ريال مدريد، وفقا لموقع «دوري بلس» على 22 بطاقة صفراء هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا دون تعرض أي لاعب للطرد، بينما حصل لاعبو مانشستر سيتي على 20 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة..

ويعد حارس ريال مدريد تيبو كورتوا هو الوحيد من لاعبي الفريقين الذي شارك في جميع دقائق ناديه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بـ1020 دقيقة (11 مباراة ووقتين إضافيين في لقاء تشيلسي)، بينما كان الجزائري رياض محرز هو الأكثر مشاركة هذا الموسم في دوري الأبطال مع مانشستر سيتي بـ901 دقيقة.

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