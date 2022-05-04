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اعتداء على مشجعي وست هام قبل مواجهة فرانكفورت بالدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 05:52 مساء
اعتداء على مشجعي وست هام قبل مواجهة فرانكفورت بالدوري الأوروبي
مشجعي وست هام. (الإنترنت)
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أكدت الشرطة الألمانية أن مجموعة من مشجعي وست هام يونايتد تعرضوا لهجوم وتم نقل أحدهم إلى مستشفى مصابا بجروح.

وقالت الشرطة الألمانية، إن مجموعة من مشجعي وست هام يونايتد الإنجليزي، تعرضوا لهجوم وتم نقل أحدهم إلى مستشفى مصابا بجروح طفيفة اليوم الأربعاء، قبل مباراة إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس أمام إينتراخت فرانكفورت.

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وذكرت الشرطة في بيان، وفقا لـ«رويترز»، أن‭ ‬شاحنتين صغيرتين توقفتا خارج حانة تجمع فيها مشجعو وست هام في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن مجموعة من 15 إلى 20 شخصا، قال شهود عيان إنهم من أنصار إينتراخت بسبب الأقنعة التي كانوا يضعونها على وجوههم، نزلوا من الشاحنتين ودخلوا الحانة وهاجموا مجموعة المشجعين البريطانيين، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة، ثم عادوا إلى المركبات وغادروا المكان.

حالة من التوتر
وأوضحت الشرطة أنها لم تتمكن من تحديد مكان العربتين وتحمل إحداهما لوحة أرقام محلية. وأضافت شرطة فرانكفورت في بيان: «الضيف المصاب وهو بريطاني يبلغ من العمر 34 عاما نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج».

وهناك حالة شديدة من التوتر قبل مباراة الإياب بعد فوز إينتراخت ذهابا 2-1 في إنجلترا، حيث يسعى الفريقان لبلوغ أول نهائي أوروبي لهما منذ أكثر من 40 عاما.

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