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رسميا.. بورنموث يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 05:28 مساء
رسميا.. بورنموث يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث يفوز على نوتنغهام فورست بهدف نظيف في دوري الدرجة الثانية.. ويصعد للدوري الإنجليزي الممتاز.. (الإنترنت)
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صعد فريق بورنموث، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نوتنغهام فورست في دوري الدرجة الثانية، مساء أمس الثلاثاء، ليضمن المركز الثاني قبل جولة واحدة على النهاية.

وضمن بورنموث، إلى جوار فولهام بطل دوري الدرجة الثانية، التأهل المباشر، بينما سيخوض نوتنغهام فورست مواجهات فاصلة من أجل حسم المقعد الثالث المؤهل لدوري الأضواء والشهرة.

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وأحرز المهاجم كيفر مور هدف الفوز في الدقيقة 83 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعدما مرر له زميله فيليب بيلينغ الكرة بذكاء من ركلة حرة.

لم أستمتع بالنوم
وقال مور لشبكة سكاي سبورتس، وفقا لـ«رويترز»: «أغلقتنا أعيننا ورأينا المساحة.. لحسن الحظ مرر فيل (بيلينغ) الكرة لي الباقي دخل التاريخ».

وأوضح الجناح ريان كريستي لـ«سكاي سبورتس»: «لم أستمتع بالنوم حقا هذا الأسبوع.. الشوط الأول كان مفعما بالمشاعر.. عندما حظينا بلحظة ساحرة من كيفر (مور) أصبحنا في الدوري الممتاز».

وسينهي بورنموث الموسم على أرضه عندما يستضيف ميلوول صاحب المركز الثامن، يوم السبت المقبل، بينما ينتقل فورست لمواجهة هال سيتي صاحب المركز 18.

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