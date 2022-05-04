«فيفا» يحدد موعد ومكان الملحقين الدوليين بتصفيات مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، أن الملحقين الدوليين المؤهلين لمونديال قطر 2022 في كرة القدم بين البيرو والفائز بين الإمارات وأستراليا، وبين كوستاريكا ونيوزيلندا، سيقامان في 13 و14 يونيو المقبلين، على استاد أحمد بن علي في قطر.

وقال «فيفا»، وفقا لـ«فرانس برس»: «تنطلق المباراتان الفاصلتان لتصفيات كأس العالم العابرة للقارات يومي 13 و14 يونيو 2022 في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، على أرضية استاد أحمد بن علي».

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وقبل الملحقين، يتواجه منتخبا الإمارات وأستراليا في السابع من يونيو على الاستاد عينه، لتحديد خامس القارة الآسيوية الذي سيواجه البيرو خامسة أميركا الجنوبية.

المجموعة الرابعة

ويتأهل الفائز من مباراة البيرو وأستراليا/الإمارات في 13 يونيو لمجموعة رابعة تضم فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس، أما الفائز بين كوستاريكا رابعة تصفيات كونكاكاف ونيوزيلندا بطلة أوقيانيا في 14 يونيو فيتأهل لمجموعة خامسة تضم ألمانيا وإسبانيا واليابان.

بطاقة عالقة بسبب الغزو الروسي

وبالاضافة إلى الملحقين الدوليين، سيكون المقعد الأخير لفريق أوروبي تأجل تحديد هويته بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. إذ تلتقي أوكرانيا مع إسكتلندا في الأول من يونيو، والفائز بينهما يلاقي ويلز في كارديف في الخامس من الشهر ذاته، ليتأهل الفائز إلى كأس العالم والتواجد في المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا، والولايات المتحدة الأميركية، وإيران.

وكان استاد أحمد بن علي الذي يتميز بتكنولوجيا التبريد قد افتُتح في 18 ديسمبر 2020 لمناسبة نهائي كأس الأمير، واستضاف أخيرا أربع مواجهات من كأس العرب 2021، فضلا عن استضافته المستمرة لنادي الريان القطري.

وستُقام ست مباريات من دور مجموعات في كأس العالم على استاد أحمد بن علي، بالإضافة إلى إحدى مباريات دور الـ16، في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 نوفمبر المقبل.

وجاءت قرعة مونديال قطر كالآتي:

المجموعة الأولى

قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية

إنجلترا - أميركا - إيران - رقم 3 (الفائز من مباراة كرواتيا وإسكتلندا ضد ويلز).

المجموعة الثالثة

الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة

فرنسا - الدنمارك - تونس - رقم 1 (الفائز من آسيا وأميركا الجنوبية).

المجموعة الخامسة

إسبانيا - ألمانيا - اليابان - رقم 2 (الفائز من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا).

المجموعة السادسة

بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة

البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.