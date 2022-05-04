Atwasat

«فورمولا 1»: وفاة «طبيب السباقات» توني بروكس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 01:42 مساء
«فورمولا 1»: وفاة «طبيب السباقات» توني بروكس
رائد رياضة السيارات البريطاني توني بروكس، المتوج بلقب 6 جوائز كبرى في «فورمولا 1». (الإنترنت)
alwasat radio

تُوفي رائد رياضة السيارات البريطاني توني بروكس، المتوج بلقب 6 جوائز كبرى في «فورمولا 1» خلال حقبة الخمسينيات، والملقب بـ«طبيب السباقات»، عن عمر يناهز 90 عامًا.

وقال الرئيس التنفيذي لفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، في بيان، وفقًا لـ«رويترز»: «شعرت بحزن بالغ لسماع نبأ وفاة توني بروكس.. كان ضمن مجموعة رائدة من السائقين الذين تخطوا كل الصعاب في فترة شهدت مخاطر كثيرة في الرياضة».

- فولكسفاغن تعلن دخول عالم «فورمولا 1» عبر «بورشه» و«أودي»
- فيرستابن يحرز المركز الأول أمام زميله بيريس في جائزة إيميليا رومانيا لـ«فورمولا 1»
- فيرستابن يتفوق على لوكلير في سباق جائزة إميليا لـ«فورمولا 1»

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن خبر وفاة بروكس أعلنته ابنته جوليا.

اعتزال مبكر
وفاز بروكس بـ6 سباقات للجائزة الكبرى خلال واحدة من أكثر الفترات التي شهدت حوادث خطيرة في الرياضة حيث ظهر لأول مرة في البطولة مع فريق بي.آر.ام في 1956 واعتزل في 1961 في سن 29 عامًا. كما دافع عن ألوان فرق فانوول وفيراري وكوبر.

وكان طبيب الأسنان آخر فائز بسباق جائزة كبرى في خمسينيات القرن الماضي على قيد الحياة في فورمولا 1، كما حصل على المركز الثاني في بطولة العالم 1959.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفارة الأميركية تذكّر بالانتهاكات في ليبيا

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفارة الأميركية تذكّر بالانتهاكات في ليبيا
تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون

تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون
المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»

المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»
الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»

الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»
غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل نهائي الأبطال

غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل نهائي الأبطال
شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار

شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار
وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض

وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض
منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد

منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد
كل عيد أنتم العيد

كل عيد أنتم العيد
هراء أنيق

هراء أنيق
روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية

روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية
روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين

روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟

هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو

أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو
مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب

مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب
هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟

هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟
مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري الإيطالي

مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل نهائي الأبطال
غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل ...
برينتفورد يفتح الباب أمام إريكسن
برينتفورد يفتح الباب أمام إريكسن
كيف يتعامل ليفربول مع ضغط المنافسة على «الرباعية»؟
كيف يتعامل ليفربول مع ضغط المنافسة على «الرباعية»؟
تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون
تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون
«غوارديولا» يكشف حالة نجومه قبل موقعة ريال مدريد في دوري الأبطال
«غوارديولا» يكشف حالة نجومه قبل موقعة ريال مدريد في دوري الأبطال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022...
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
المزيد
«فورمولا 1»: وفاة «طبيب السباقات» توني بروكس
«فورمولا 1»: وفاة «طبيب السباقات» توني بروكس...
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
ديوكوفيتش يحافظ على سجله الرائع أمام مونفيس
ديوكوفيتش يحافظ على سجله الرائع أمام مونفيس...
«غوارديولا» يكشف حالة نجومه قبل موقعة ريال مدريد في دوري الأبطال
«غوارديولا» يكشف حالة نجومه قبل موقعة ريال مدريد في دوري ......
تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون
تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط