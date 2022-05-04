«فورمولا 1»: وفاة «طبيب السباقات» توني بروكس

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي رائد رياضة السيارات البريطاني توني بروكس، المتوج بلقب 6 جوائز كبرى في «فورمولا 1» خلال حقبة الخمسينيات، والملقب بـ«طبيب السباقات»، عن عمر يناهز 90 عامًا.

وقال الرئيس التنفيذي لفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، في بيان، وفقًا لـ«رويترز»: «شعرت بحزن بالغ لسماع نبأ وفاة توني بروكس.. كان ضمن مجموعة رائدة من السائقين الذين تخطوا كل الصعاب في فترة شهدت مخاطر كثيرة في الرياضة».

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن خبر وفاة بروكس أعلنته ابنته جوليا.

اعتزال مبكر

وفاز بروكس بـ6 سباقات للجائزة الكبرى خلال واحدة من أكثر الفترات التي شهدت حوادث خطيرة في الرياضة حيث ظهر لأول مرة في البطولة مع فريق بي.آر.ام في 1956 واعتزل في 1961 في سن 29 عامًا. كما دافع عن ألوان فرق فانوول وفيراري وكوبر.

وكان طبيب الأسنان آخر فائز بسباق جائزة كبرى في خمسينيات القرن الماضي على قيد الحياة في فورمولا 1، كما حصل على المركز الثاني في بطولة العالم 1959.