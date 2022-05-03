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«غوارديولا» يكشف حالة نجومه قبل موقعة ريال مدريد في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 08:01 مساء
«غوارديولا» يكشف حالة نجومه قبل موقعة ريال مدريد في دوري الأبطال
بيب غوارديولا. (إنترنت)
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كشف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، حالة لاعبيه الظهير الأيمن كايل ووكر، وقلب الدفاع جون ستونز، لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مدريد غدًا الأربعاء.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «ووكر تدرب وسيسافر معنا.. سنحدد موقفه غدًا.. لم يتدرب منذ ثلاثة أسابيع لكنني سعيد بعودته.. ولكن ستونز ليس جاهزًا».

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ويخوض ريال مباراة الغد بروح معنوية عالية بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي بالفوز يوم السبت الماضي 4-صفر على ضيفه إسبانيول رغم غياب عدد من لاعبيه الأساسيين استعدادًا لمواجهة سيتي.

أبطال إسبانيا
وأضاف غوارديولا، الذي يتصدر فريقه الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، «فريقان جيدان، ورأينا ذلك الأسبوع الماضي.. إنهم أبطال إسبانيا ونحن نحاول أن نكون أبطالًا هنا.. رأينا في مباراة الذهاب أنه يجب أن نتحسن وسنحاول القيام بذلك».

ولم يشارك ووكر في أي مباراة منذ إصابته أمام أتليتيكو مدريد في دور الثمانية لدوري الأبطال الشهر الماضي، لكن غوارديولا قال إنه سيتخذ قرارًا متأخرًا بشأن الحالة البدنية للاعب البالغ عمره 31 عامًا لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة التي ستقام في استاد سانتياجو برنابيو.

إصابة ستونز
وأصيب مواطنه الدولي الإنجليزي ستونز خلال الفوز 4-3 على ريال مدريد في استاد الاتحاد الأسبوع الماضي وغاب عن الفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

ويتطلع سيتي للتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي عندما يلتقي مع ريال مدريد المتوج أخيراً بلقب الدوري الإسباني في مدريد، وذلك على أمل تعويض خسارته أمام تشيلسي في نهائي العام الماضي في بورتو.

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