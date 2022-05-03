تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ما يتردد بشأن رفض الاتحاد الدولي (فيفا) تظلمه حول مباراة إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام الكاميرون.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر حسابه على «تويتر»، وفقًا لـ«رويترز»: «العقوبة المالية صحيحة وعلمنا بها منذ أكثر من أسبوع، لكن الفيفا لم يفصل بعد في الشكوى التي تقدمنا بها بشأن هذه المباراة».

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وأوضح: «المخالفة الانضباطية تخص أحداثًا وقعت أثناء مباراة الجزائر والكاميرون.. نحن نعترف بهذه الأخطاء ونتمنى ألا تتكرر ولا نرى مثل هذه التصرفات في ملاعبنا. لكن طلبنا الأساسي لم يُفصل فيه بعد والملف لا يزال لدى لجنة التحكيم».

وتقدمت الجزائر باحتجاج بداعي التعرض لظلم تحكيمي أمام الكاميرون، وذكرت تقارير محلية أنها كانت ترغب في إعادة المباراة بعدما أخفقت في بلوغ النهائيات، لكن «فيفا» قرر تغريم الجزائر ثلاثة آلاف فرنك بسبب إلقاء الجماهير أجسامًا وإشعال الألعاب النارية، خلال المباراة التي أقيمت في البليدة في مارس الماضي.