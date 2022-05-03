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كيف يتعامل ليفربول مع ضغط المنافسة على «الرباعية»؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 06:21 مساء
كيف يتعامل ليفربول مع ضغط المنافسة على «الرباعية»؟
ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح في ليفربول. (الإنترنت)
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علق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد، على مواصلة فريقه مغامرته، نحو إمكانية تحقيق 4 ألقاب الموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، قبل حلول الشهر المقبل.

وقال أرنولد، في تصريحات صحفية، وفقًا لـ«رويترز»، إن فريقه يزداد بريقًا تحت ضغط المنافسة نحو حصد أربعة ألقاب بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الفريق يخوض كل لقاء الآن باعتباره مباراة نهائية، وذلك قبل مواجهة إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليوم الثلاثاء أمام فياريال على ملعبه.

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ويتقدم ليفربول بنتيجة 2-صفر، عقب مباراة الذهاب أمام منافسه الإسباني في ظل سعيه لبلوغ النهائي الثالث له خلال خمس سنوات بدوري الأبطال. كما يتراجع الفائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه تشيلسي هذا الشهر.

مباريات تحمل الإثارة
وأوضح أرنولد: «أشعر بصراحة بأننا نتغلب على الضغط. لقد قلتها من قبل.. أشعر بأن هذا هو أفضل وقت لنا في الموسم.. كل مباراة الآن هي مباراة نهائية. نقاتل على ثلاث جبهات الآن».

وتابع: «هذه هي المباريات التي تحمل الإثارة والتي ترغب أن تشارك فيها.. تريد أن تقاتل وأن تشعر في كل مباراة بأن عليك الفوز بها.. يشعر اللاعبون في ليفربول بنفس الشيء.. إنه لأمر مثير، وخاصة الزخم الذي تناله نتيجة التسجيل في أي مباراة وأنت تعلم أنها مهمة للغاية».

الفوز بعدة بطولات
وكان الظهير الأيمن البالغ من العمر (23 عاما) قال في وقت سابق من الموسم الحالي إن ليفربول يجب أن يسعى للحصول على لقب واحد على الأقل سنويًا لكنه عدل هذا الهدف.

وأضاف: «قلت بضرورة السعي لنيل لقب واحد على الأقل في الموسم.. وأن يحدث هذا تحديدًا في موسم لا نقدم فيه أفضل مستوياتنا.. لكننا في حالة جيدة حاليًا وأدينا بشكل رائع طوال الموسم ويمكننا الفوز بعدة بطولات».

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