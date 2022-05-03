برينتفورد يفتح الباب أمام إريكسن

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى المدير الفني لفريق برينتفورد الإنجليزي، توماس فرانك، تفاؤله بشأن إمكانية استمرار صانع الألعاب الدنماركي، كريستيان إريكسن، مع الفريق اللندني لما بعد الصيف المقبل، مؤكدًا أن النادي سيفعل كل شيء من أجل الاحتفاظ باللاعب الدنماركي الدولي.

وقال توماس فرانك، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، وفقًا لـ«رويترز»، إنه يعتقد أن هناك فرصة كبيرة لبقاء صانع اللعب المتميز كريستيان إريكسن في صفوف فريقه بعد نهاية الموسم الحالي، موضحًا: «أعتقد أن أمامنا فرصة كبيرة جدًا للاحتفاظ به. وأنا أعرف أنه سعيد معنا وهو يستمتع باللعب معنا. سنتخذ قرارًا في هذا الشأن في نهاية الموسم».

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وعبر فرانك عن سعادته بتشجيع جمهور مانشستر يونايتد لإريكسن عندما نفذ ركلتين ركنيتين في المباراة التي خسرها فريقه 3-صفر في الدوري في ملعب أولد ترافورد أمس الإثنين.

وأشار عن ذلك: «كانت لمحة جميلة وتدل على المستوى الذي يمكن أن تصل إليه كرة القدم عندما نفكر في الأمور الأكبر.. سنفعل كل المستطاع من أجل الاحتفاظ به».

وعكة صحية خطيرة

وبعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة خلال بطولة أوروبا في يونيو الماضي عاد إريكسن (30 عامًا) إلى الملاعب بعد ارتباطه بعقد قصير الأمد مع برنتفورد في يناير الماضي، بعد أن أنهى ناديه السابق ميلان عقده في ديسمبر، عقب منعه من اللعب في الدوري الإيطالي نتيجة استعانته بجهاز لتشغيل القلب.

وتوقعت وسائل إعلام بريطانية عودته لناديه الأسبق توتنهام هوتسبير بينما أشارت تكهنات أخرى إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد أو نيوكاسل يونايتد؛ لكن فرانك أكد أن فريقه يسعى للاحتفاظ بصانع اللعب أيضًا.

وكان إريكسن انضم لصفوف برينتفورد في موسم الانتقالات الشتوي الماضي، وأبرم عقدًا لمدة ستة أشهر حتى 30 يونيو المقبل.