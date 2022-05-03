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رسميا.. مولر يجدد تعاقده مع بايرن ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 02:16 مساء
رسميا.. مولر يجدد تعاقده مع بايرن ميونيخ
نادي بايرن ميونيخ الألماني يمدد عقد نجمه توماس مولر حتى العام 2024. (الإنترنت)
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أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن توصله لاتفاق مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، توماس مولر، من أجل تجديد عقده لمدة موسمين آخرين حتى 2024.

ووقع مولر على عقده الجديد مع بايرن ميونخ ، اليوم الثلاثاء، ليستمر في قلعة «أليانز أرينا» حتى يونيو 2024.

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وقال بايرن، في بيان على موقعه الرسمي: «اتفق النادي وتوماس مولر على تمديد عقده مبكرا حتى العام 2024.. يتواجد المهاجم البالغ من العمر 32 عاما مع النادي منذ سن العاشرة، وتقدم من فئة عمرية إلى أخرى حتى أصبح محترفا في العام 2008».

التتويج رقم 11
وتابع: «كان لقب بايرن ميونخ العاشر على التوالي في الدوري الألماني بمثابة التتويج رقم 11 له بالقميص الأحمر، ولم يتوج أي لاعب آخر بالدرع في تاريخ الدوري الألماني أكثر منه». 

ويلعب الألماني في صفوف بايرن ميونخ منذ سن العاشرة، وتدرج في جميع مراحل الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في العام 2008.

وفاز مولر بالعديد من الألقاب مع بايرن ميونخ كان أهمها بطولة الدوري الألماني 11 مرة، دوري أبطال أوروبا مرتين، كأس العالم للأندية مرتين، كأس ألمانيا 6 مرات، كأس السوبر الأوروبي مرتين.

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