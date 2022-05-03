ليفاندوفسكي باقٍ مع بايرن ميونخ بنسبة 100%

القاهرة - بوابة الوسط

زف الرئيس الفخري والمهاجم السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أولي هونيس، الثلاثاء، بشرى سارة إلى جماهيره فريقه بشأن مستقبل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان ليفاندوفكسي الذي ينتهي عقده مع بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في يونيو 2023، عبر عن رغبته في الرحيل للالتحاق بنادي برشلونة الإسباني، بعد تقارير عن نية ناديه بالحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند النرويجي إرلينغ هالاند.

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وقال «هونيس»، في مقابلة لإذاعة «بي آر24» الألمانية، وفقا لـ«فرانس برس» إن أفضل لاعب في العالم في العامين الماضيين بحسب «فيفا»، ليفاندوفسكي سيبقى مع بايرن في شهر سبتمبر.. مقتنع بنسبة 100% بأن روبرت ليفاندوفسكي سيلعب في بايرن الموسم المقبل.. لديه عقد والمسألة سهلة وبهذه البساطة».

تقديم عرض جديد

ولم تشذ كلمات مدرب بايرن يوليان ناغلسمان عن الرئيس الفخري، إذ كان صرح قبل 15 يوما خلال مؤتمر صحفي بأن ليفا، ما زال يرتبط ببايرن بموجب عقد وسيتابع اللعب معنا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فان بايرن مستعد لتقديم عرض جديد لمدة عام إضافي مع الشروط المالية ذاتها لهداف الدوري هذا الموسم (34 هدفا في 32 مباراة)، غير أن الأخير يطالب بتمديد لموسمين إضافيين مع إعادة تقييم راتبه.

ويبدو أن ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى عملاق بافاريا في العام 2014 قادما من دورتموند مستعد للدخول بصراع مع ناديه الحالي من أجل كسب قضيته والرحيل إلى كاتالونيا في سعيه للبحث عن تحديات جديدة.