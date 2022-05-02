فولكسفاغن تعلن دخول عالم «فورمولا 1» عبر «بورشه» و«أودي»...

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن هربرت ديس، اليوم الإثنين، قرار علامتيه البارزتين بورشه وأودي بدخول بطولة العالم «فورمولا 1» للسيارات.
استعدادات خاصة
وأضاف ديس أن استعدادات بورشه تبدو أكثر جدية للتنافس في أعلى فئة لسباقات السيارات في العالم، بحسب «رويترز».
- فيرستابن يحرز المركز الأول أمام زميله بيريس في جائزة إيميليا رومانيا لـ«فورمولا 1»
سيطرة ريد بول
وسيطر فريق ريد بول على جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، مؤخرا، في المرحلة الرابعة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».
ماكس فيرستابن
جاء ذلك بحلول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن أولًا أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، وأكمل البريطاني لاندو نوريس لاعب ماكلارين عقد المنصّة بحلوله ثالثًا على الحلبة الإيطالية التي كان يمنّي فيها فريق فيراري تحقيق فوز في معقله مع سائقه شارل لوكلير من موناكو الذي حلّ سادسًا.
تعليقات