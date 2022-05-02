فولكسفاغن تعلن دخول عالم «فورمولا 1» عبر «بورشه» و«أودي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن هربرت ديس، اليوم الإثنين، قرار علامتيه البارزتين بورشه وأودي بدخول بطولة العالم «فورمولا 1» للسيارات.

استعدادات خاصة

وأضاف ديس أن استعدادات بورشه تبدو أكثر جدية للتنافس في أعلى فئة لسباقات السيارات في العالم، بحسب «رويترز».

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سيطرة ريد بول

وسيطر فريق ريد بول على جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، مؤخرا، في المرحلة الرابعة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».