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الحصار آخر حلول إيفرتون للخروج من التهديد الأول منذ 1954

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 06:36 مساء
الحصار آخر حلول إيفرتون للخروج من التهديد الأول منذ 1954
مباراة إيفرتون وتشيلسي. (إنترنت)
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قال مدرب إيفرتون، فرانك لامبارد، إن «دعم الجماهير كان حاسما لفريقه المهدد بالهبوط خلال الانتصار المهم بهدف على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم».

حديث لامبارد
وأبلغ لامبارد شبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية: «الجماهير كانت أهم ما في المباراة اليوم، بفضل دعمها الذي نحتاجه بسبب موقفنا الحالي».

تعهد المشجعين
وتعهد مشجعو إيفرتون بأجواء حماسية قبل المواجهة التي كان لا مفر من الفوز بها بإستاد جوديسون بارك، وبدأ ذلك بإطلاق الألعاب النارية خارج فندق الفريق الضيف في منتصف الليل إلى التحية الصاخبة لحافلة إيفرتون عند الحضور إلى الملعب، بحسب «رويترز».

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منتدى إيفرتون
وقال منتدى إيفرتون للجماهير في بيان هذا الأسبوع: «إذا كنا ضد العالم، فلا بأس. دعونا نتحلى بعقلية الحصار في هذه المباريات النهائية، لأن هذا النوع من الروح هو الذي يمكنه وسيخرجنا من موقفنا الحالي».

خطر الهبوط
ويواجه إيفرتون خطر الهبوط لأول مرة منذ 1954، ودخل المباراة متاخرا بخمس نقاط عن الأمان، واستقلبت الجماهير فريقها بإطلاق الألعاب النارية.

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