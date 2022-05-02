نادال يصف قرار حظر لاعبي تنس روسيا وروسيا البيضاء من ويمبلدون بـ«الظالم»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف بطل أستراليا المفتوحة للتنس، رافائيل نادال، قرار حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في بطولة ويمبلدون للتنس نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا بالظالم قائلاً إنهم «غير مسؤولين عن الحرب».

حظر مشاركة

وقرر نادي عموم إنجلترا حظر مشاركة لاعبي البلدين في البطولة هذا العام ردا على ما وصفته روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وكانت روسيا البيضاء نقطة انطلاق مهمة في الغزو، بحسب «رويترز».

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صاحب الـ21 لقبا

وأبلغ نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، الصحفيين على هامش بطولة مدريد المفتوحة قائلًا: «أعتقد أنه قرار ظالم للاعبي التنس الروس. إنهم ليسوا مسؤولين عما يحدث في الوقت الحالي فيما يتعلق بالحرب».