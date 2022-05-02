ديباي: لن أرحل عن برشلونة.. جئت للبقاء أعواما كثيرة في أفضل ناد بالعالم

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى لاعب برشلونة، ممفيس ديباي، رغبته في الاستمرار كلاعب أساسي، ضمن صفوف النادي الكتالوني لعدة أعوام أخرى وذلك رغم الشائعات التي تحوم حول مستقبله، بعدما تعاقد برشلونة مع المهاجم الهولندي ديباي بعقد لمدة عامين في يونيو الماضي.

انتقال حر من ليون

صفقة ديباي جاءت في انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ليون الفرنسي، وذلك في الوقت الذي كان فيه رونالد كومان مدربا لبرشلونة، حيث تصدر ديباي قائمة هدافي برشلونة في أول موسم له بالفريق برصيد 12 هدفا في كل المسابقات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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المشاركة أساسيا

ديباي شارك أساسيا في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية العام الجديد، وذلك بعد أن ضم المدير الفني تشافي، كلا من فيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانغ إلى الفريق، في يناير الماضي

معاناة الإصابة

وعانى ديباي، بشكل كبير، الإصابات، لكنه سجل هدف الفوز لبرشلونة في شباك ريال مايوركا، أمس الأحد، وأثيرت الشكوك حول مستقبل ديباي مع الفريق، في ظل عودة أنسو فاتي من الإصابة، ونية الفريق في تعزيز صفوفه قبل موسم 2022-2023، لكن اللاعب أبدى رغبة في الاستمرار مع الفريق.

حديث ديباي

وقال ديباي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في تصريحات لشبكة «إي.إس.بي.إن»: «جئت إلى هنا برغبة في المشاركة مع الفريق، أود أن ألعب دورا مهما مع الفريق في العام المقبل، ولعدة أعوام أخرى».

وأضاف: «من الطبيعي أن أواجه منافسة كبيرة في برشلونة، فأنا ألعب لأفضل ناد في العالم».