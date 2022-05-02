السقوط الثاني للعداء البريطاني محمد فرح يضفي غموضا حول مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط

أثار العداء البريطاني، محمد فرح، الشكوك حول مستقبله في ألعاب القوى، بعد أن خسر أمام مواطنه إليس كروس، لدى عودته إلى المنافسات عبر سباق «فيتاليتي لندن».

إخفاق جديد

أقيم السباق، اليوم الإثنين، لمسافة 10 آلاف متر، في العاصمة البريطانية، وكان السباق هو الأول لمحمد فرح منذ إخفاقه في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 الذي أقيم العام الماضي، وقد استمرت معاناته من إصابة في القدم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

تفوق كروس

وأحرز كروس المركز الأول في السباق، مسجلاً 28 دقيقة و40 ثانية، وتلاه محمد فرح في المركز الثاني بزمن 28 دقيقة و44 ثانية.

تأخر بدقيقة

لم يحالف فرح التفوق في المراحل الأخيرة أمام كروس (26 عاما)، وأنهى فرح (39 عاما)، السباق متأخرا بفارق دقيقة واحدة عن أفضل زمن حققه في منافسات 10 آلاف متر، وذلك في العام 2010، وقد رفض الإفصاح عما إذا كان سيشارك في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في مدينة يوغين الأميركية في يوليو المقبل.