«تويتر» يعاقب رياض محرز ويلغي توثيق حسابه دون سبب.. ودوائر ترجع الأمر لمباراة الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

عاقب موقع «تويتر»، الجزائري رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وقام بإلغاء توثيق حسابه الرسمي، دون سبب واضح.

مباراة الكاميرون

إلا أن مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حول الحدث، رجحت أن السبب متعلق لنشره تغريدة عن إعادة مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون.

إلغاء التوثيق

وبالرغم من أنه لاعب عالمي شهير، ولديه أكثر من 3 ملايين متابع، قرر «تويتر» إلغاء توثيق حساب نجم مانشستر سيتي.

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علامة زرقاء

ويمثل التوثيق علامة زرقاء تضاف إلى جانب اسم حساب الشخص على «تويتر»، إذا ما كان شخصية عامة أو شخصية معروفة عالميا، وتمنح الحساب مصداقة وتميزه عن الحسابات المزيفة.

مباراة الجزائر

وقبل إلغاء التوثيق، أعاد محرز نشر تغريدة لحساب مختص بمنتخب الجزائر، حول إعادة مباراة المنتخب أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022، حيث فشلت الجزائر في التأهل إلى المونديال.

صفحة رياض محرز. (رويترز)