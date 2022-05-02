نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي يفتح ملعبه لأداء صلاة عيد الفطر في سابقة أولى

القاهرة - بوابة الوسط

فتح نادي بلاكبيرن روفرز المنافس حاليا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أبواب ملعبه من أجل السماح لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك.

السابقة الأولى

وتعد تلك هي السابقة الأولى من نوعها أن يفتح ناد إنجليزي أبوابه لإقامة صلاة العيد على أرضية ملعبه، كما توقعت محطة «آي تي في» أن يكون الحضور قد وصل إلى 2000 مصلٍ، بحسب ما جاء عبر صفحة النادي على «تويتر».

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