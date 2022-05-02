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«فيفا» يغرم السنغال 175 ألف فرانك سويسري ومصر 6 آلاف بعد أزمة الليزر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 01:53 مساء
«فيفا» يغرم السنغال 175 ألف فرانك سويسري ومصر 6 آلاف بعد أزمة الليزر
محمد صلاح في مباراة السنغال. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الإثنين، تغريم الاتحاد السنغالي للعبة 175 ألف فرانك سويسري مع مباراة من دون حضور الجماهير، بعد أحداث مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

معاقبة منتخب السنغال
وقال «فيفا» على الموقع الرسمي إن «لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة دون حضور الجماهير فضلاً عن 175 ألف فرنك سويسري غرامة».

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6 آلاف فرنك سويسري
كما تقرر توقيع غرامة مالية على الاتحاد المصري قدرها 6 آلاف فرنك سويسري بسبب سوء السلوك، وكان اتحاد الكرة المصري تقدم بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات.

مقاطع فيديو خاصة
اتحاد الكرة المصري قام بإرفاق مقاطع فيديو خاصة بالليزر المتواجد بكثرة في ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.

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