من هو كارلوس سولير المرشح على رادار مرحلة الإنقاذ في برشلونة؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتح برشلونة باب التفاوض مع الصفقات الجديدة، أملا في دعم صفوف النادي الكتالوني الذي لم يعد أمامه هذا الموسم سوى المنافسة على وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بعد أن حصد غريمه التقليدي ريال مدريد اللقب أخيرا.

كارلوس سولير

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع فالنسيا لاستقدام لاعب الوسط كارلوس سولير هذا الصيف، كما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.

20 مليون يورو

وبحسب جريدة «آس» الإسبانية، فإن «البلاوغرانا» سيدفع لفالنسيا 20 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط البالغ 25 عاما والذي ينتهي عقده مع «الخفافيش» في 2023.

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بيع الهولندي فرينكي

ومع ذلك، أشارت الجريدة إلى أن إتمام هذه الصفقة يتوقف على خروج الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي استقر «البرسا» على بيعه على الأرجح، على الرغم من تقدير المدرب تشافي هيرنانديز لأدائه.

70 مليون يورو

ويأمل برشلونة في الحصول على 70 مليون يورو مقابل اللاعب الهولندي صاحب الـ24 عاما، والذي يقع على رادار فرق كبرى مثل بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، إلى جانب فرق أخرى في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

الغائبون

ويفقد برشلونة بالفعل جهود بيدري ونيكو غونزاليس وعثمان ديمبلي وسرجينيو ديست وسيرجي روبرتو وصمويل أومتيتي ومارتن بريثويت في مباراة الأحد بسبب الإصابات والمرض.