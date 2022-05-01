سون يقترب من صلاح على قائمة هدافي «البريميرليغ» في 19 دقيقة قبل قمة ليفربول وتوتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

سجل جناح توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين، اليوم الأحد، هدفين في شباك ليستر سيتي، خلال لقاء أقيم بين الفريقين على ملعب توتنهام ضمن حسابات الجولة الـ35، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، ليحسم توتنهام النتيجة لصالحه (3-1).

هيونغ مين

أما نجم توتنهام هوتسبير سون هيونغ مين فقد نجح في الاقتراب من المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في سباق هداف «البريميرليغ» موسم (2021 - 2022).

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شباك «الثعالب»

وسجل سون هدفين في شباك «الثعالب» ما بين الدقيقة 60 إلى 79، ليرفع الكوري الجنوبي رصيده من الأهداف إلى 19 هدفًا، وأصبح سون قريبًا من صلاح حيث يتصدر الفرعون المصري قائمة الترتيب بـ22 هدفًا، وذلك قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

هداف الدوري

وكان صلاح سبق له الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين على التوالي وتحديدًا خلال موسمي (2017 - 2018) بتسجيله 32 هدفًا، ثم موسم (2018 - 2019) بتسجيله 22 هدفًا.