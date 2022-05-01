90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»

القاهرة - بوابة الوسط

يحل حامل لقب الدوري الإيطالي فريق إنتر ميلان، ضيفًا ثقيلًا على أودينيزي، اليوم الأحد، على ملعب الفريولي، ضمن منافسات الجولة 35 من «الكالتشو».

إنتر يطارد

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز 12 برصيد 43 نقطة.

- بونوتشي يقود يوفنتوس لكفاح أوروبي في الدوري الإيطالي

- إفاقة لنابولي عبر سحق ساسولو بسداسية في الدوري الإيطالي

تعثر أمام بولونيا

ويخوض إنتر ميلان مباراته ضد أودينيزي، وليس أمامه هدف سوى الانتصار، من أجل العودة للمنافسة من جديد على لقب الدوري الإيطالي بعد التعثر الأخير أمام بولونيا بهدفين مقابل هدف.