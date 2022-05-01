بونوتشي يقود يوفنتوس لكفاح أوروبي في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

قاد المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي فريقه يوفنتوس لفوز مثير على ضيفه فينيزيا (2-1)، اليوم الأحد، بالمرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ملحمة بونوتشي

وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف سجله بونوتشي في الدقيقة السابعة، وتمكن ماتيا أرامو من إدراك التعادل لفينيزيا في الدقيقة 71 لكن بعد خمس دقائق فقط أحرز بونوتشي هدف الفوز ليوفنتوس.

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