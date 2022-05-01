بونوتشي يقود يوفنتوس لكفاح أوروبي في الدوري الإيطالي...

قاد المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي فريقه يوفنتوس لفوز مثير على ضيفه فينيزيا (2-1)، اليوم الأحد، بالمرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ملحمة بونوتشي
وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف سجله بونوتشي في الدقيقة السابعة، وتمكن ماتيا أرامو من إدراك التعادل لفينيزيا في الدقيقة 71 لكن بعد خمس دقائق فقط أحرز بونوتشي هدف الفوز ليوفنتوس.
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الابتعاد عن دائرة الكبار
الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 69 نقطة في المركز الرابع في محاولة للاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد أن ابتعد فريق السيدة العجوز عن دائرة الكبار في الفترة الأخيرة، بينما توقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.
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