برشلونة يتفرغ لوصافة «الليغا» ويستعيد فاتي

القاهرة - بوابة الوسط

سيعود مهاجم برشلونة أنسو فاتي، إلى تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز عند استضافة مايوركا بدوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الأحد، بعد غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.

غياب مؤثر

ولم يلعب فاتي مع برشلونة منذ مشاركته بديلاً في الهزيمة من أتلتيك بلباو بدور الثمانية في كأس الملك يوم 20 يناير، وكانت مشاركته العاشرة هذا الموسم، بحسب «روتيرز».

الحديث عن فاتي

وقال تشافي: «فاتي في حالة جيدة وسنضمه للتشكيلة، تحسن بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين وإذا كانت الأمور بخير سيلعب بضع دقائق، إنه سعيد ومبتهج وهو لاعب يصنع الفارق».

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وأضاف: «من المؤسف أننا لم نتمكن من الاعتماد عليه في الأشهر الماضية وأنا سعيد بعودته، هو لاعب استثنائي وسيكون جاهزًا في آخر خمس مباريات».

وصعد فاتي (19 عامًا) من قطاع الناشئين في النادي الكتالوني وتعين عليه خوض عدة عمليات جراحية للتعافي من إصابة بالركبة في نوفمبر 2020.

الوصافة

ويتطلع برشلونة للمنافسة بقوة على وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم ريال مدريد اللقب.