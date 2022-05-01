سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أقر المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو (0-2)، أمس السبت، ضمن الجولة 34 للدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بأن الفريق يمر بفترة صعبة غير مسبوقة خلال العشر سنوات ونصف التي قاد فيها الفريق.

مشاكل في أتلتيكو مدريد

وقال سيميوني في تصريحات عقب المباراة التي أُقيمت على ملعب سان ماميس: «الأمر مقلق بالنسبة لنا، ونبحث عن أفضل الطرق للخروج من هذا الموقف، الفريق يتدرب ويعمل، لا نفتقر للتفاني، ولا الكثافة ولا الشراسة، ما افتقرنا إليه اليوم هو الحيوية والحسم أمام المرمى، لن نبحث عن أعذار للتفاصيل الصغيرة الكبيرة، ولكنها موجودة وهي التي تضعك داخل المباراة»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

اعترافات فنية

كما اعترف المدرب الأرجنتيني بأن أول 15-20 دقيقة للأتلتي في المباراة لم تكن جيدة، وبأن بعض الكرات العرضية، وانطلاقات إينياكي ويليامز سببت بعض الصعوبات في هذا التوقيت.

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دور المدربين في الأزمة

واختتم المدرب تصريحاته قائلًا: «بداية المباراة بشكل جيد يعتمد في المقام الأول على المدربين، ولكننا لم نكن كذلك، علينا أن نصمد في الأوقات الصعبة التي كانت قليلة للغاية خلال العشر سنوات ونصف لي هنا، أنا المسؤول عن التأهل لدوري الأبطال من عدمه في الموسم المقبل، وعن أهداف هذا النادي».