الإيرلندية كاتي تحتفظ بلقب خفيف وزن الملاكمة

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظت الملاكمة الإيرلندية كاتي تيلور باللقب العالمي للوزن الخفيف، عندما هزمت منافستها أماندا سيرانو بالنقاط في المواجهة التي جمعت بينهما في «ماديسون سكوير غاردن» في نيويورك أمام جمهور كبير.

وبهذا الفوز رفعت البطلة الأولمبية تيلور مسيرة انتصاراتها إلى 21 فوزًا دون هزيمة رغم أداء متميز من سيرانو، بحسب «رويترز».

ونجحت تيلور في تحقيق الفوز رغم إصابتها بجرح في الوجه في الجولة الخامسة بسبب ضربة قوية من سيرانو، لكن تشجيع الجمهور الكبير لها ساعدها على الصمود.

وقالت تيلور بعد الفوز: «كنت أدرك أنها ستكون مواجهة صعبة، فهي مقاتلة استثنائية وشخص عظيم فعلًا وأنا أملك الشجاعة والمهارة وكنت أعرف أنني سأتمكن من تجاوزها».