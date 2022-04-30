5 نقاط تهدد أحلام كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو في موقف صعب هذا الموسم من الدوري الإنجليزي، حيث يشهد فريقه مانشستر يونايتد أحد أسوأ مواسمه في الأعوام الأخيرة.

تراجع في الترتيب

ويحتل المركز السادس من جدول «البريميرليغ» وتفصله خمس نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، في المقابل، يقدم رونالدو مستوى رائعاً هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفاً على مدار 28 مباراة ليصبح وصيف هدافي «البريميرليغ» بفارق خمسة أهداف عن متصدر الترتيب، المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

بصمة برتغالية

ووضع البرتغالي بصمته على 30% من أهداف اليونايتد في الدوري رغم أنه وصل لعامه الـ37، حسبما ذكرت جريدة «ماركا» الإسبانية، اليوم السبت.