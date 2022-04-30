عائلة الإيطالي مينو رايولا تنعاه وتصفه بمدير الأعمال المذهل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت عائلة الإيطالي مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير، وفاته بسبب المرض الذي عانى منه مؤخرًا، ليرحل مينو رايولا أشهر وكلاء اللاعبين عن عمر يناهز 54 عامًا.

مينو رايولا كان وكيلًا لعدد من لاعبي كرة القدم أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي وإيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند.

ونشرت عائلة وكيل اللاعبين الإيطالي، بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعلنون خلاله وفاته.

وجاء في البيان الآتي: «ننعى بكل حزن وأسى رحيل أكثر مدير أعمال مذهل في كرة القدم، مهمة رايولا في جعل كرة القدم مكان أفضل للاعبين ستستمر بذات الشغف، رايولا قاتل حتى النهاية بذات القوة وجعلنا جميعًا فخورين به».