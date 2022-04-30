مشجع يغرم ريفر بليت الأرجنتيني 30 ألف دولار بسبب الموز

فرض اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» غرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار على نادي ريفر بليت الأرجنتيني، أمس الجمعة، بعد التقاط صور لأحد مشجعيه وهو يلقي الموز على جمهور فريق فورتاليزا البرازيلي الزائر.
تلويح بتشديد العقوبات
جاء ذلك خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس في وقت سابق من أبريل الجاري، وقال الاتحاد القاري إنه «سيزيد وسيشدد» العقوبات على مثل هذه المخالفات بعد حدوث عدد من الحوادث والإساءات العنصرية في مباريات اللعبة الشعبية في القارة استهدفت بصفة رئيسية الفرق البرازيلية، بحسب «رويترز».
ايقاف مشجع 180 يومًا
واستنكر ريفر بليت الحادث الذي وقع في 14 أبريل الجاري، وقالت وسائل إعلام إن النادي فرض إيقافًا على هذا المشجع لمدة 180 يومًا، وفي الأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة في مدينة ساو باولو البرازيلية مشجعًا أرجنتينيًا خلال مباراة بين كورنثيانز وبوكا جونيورز بعد تصويره وهو يقلد أصوات وحركات القردة.
تعليقات