Atwasat

ليفربول يتصدر «البريميرليغ» موقتا بالفوز على نيوكاسل وسط ترقب مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 04:55 مساء
ليفربول يتصدر «البريميرليغ» موقتا بالفوز على نيوكاسل وسط ترقب مانشستر سيتي
صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل. (إنترنت)
alwasat radio

عاد «ليفربول» إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» موقتًا، اليوم السبت، بفوزه بعد مجهود كبير خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد أحرزه لاعب الوسط نابي كيتا في الدقيقة 19 ليحتدم الصراع على لقب البطولة.

صدارة موقته
ورفع «ليفربول» رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة وتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يمكنه استعادة المركز الأول في وقت لاحق، اليوم السبت، عندما يلتقي مع ليدز يونايتد في ملعب الأخير، بحسب «رويترز».

مركز نيوكاسل
ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز التاسع بين فرق البطولة العشرين برصيد 43 نقطة، وبعد إهدار فرصة مبكرة لفيرجيل فان دايك نجح «ليفربول» في التقدم عندما تمكن كيتا من هز شباك مارتن دوبرافكا حارس أصحاب الأرض بعد تفاهم رائع مع ديوجو جوتا.

- غوارديولا يكشف سر تفوق لاعبه كيفن دي بروين قبل مقابلة السيتي لليدز يونايتد
- مدرب أرسنال يتحدث عن المفاجأة السعيدة واحتمالية تحولها لكابوس

الاستعداد لدوري الأبطال
وبدأ «ليفربول» الذي يستعد لخوض لقاء الإياب بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني، الثلاثاء المقبل، مباراة ‬السبت دون نجم هجومه المصري محمد صلاح وفابينيو وترينت ألكسندر أرنولد، لكن غيابهم لم يؤثر عليه كثيرًا بعد سيطرته على اللعب من البداية.

سيطرة «ليفربول»
ومع سيطرة «ليفربول» على اللعب حصل نيوكاسل على فرصته الأكبر في الشوط الأول عندما أرسل لاعبه ميغيل ألميرون الكرة إلى شباك الضيوف بعد أن مررها إليه زميله برونو جيمارايش قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل.

فرصة لصلاح
وفي الشوط الثاني حصل «ليفربول» على عدة فرص، لكنه فشل في إضافة أي هدف بعد أن تصدى دوبرافكا بنجاح لمحاولات جوتا والبديل صلاح.

كيتا يحتفل بفوز ليفربول. (إنترنت)
كيتا يحتفل بفوز ليفربول. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يكشف سر تفوق لاعبه كيفن دي بروين قبل مقابلة السيتي لليدز يونايتد

غوارديولا يكشف سر تفوق لاعبه كيفن دي بروين قبل مقابلة السيتي لليدز يونايتد
فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد

فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد
الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع الصابون بجنزور

الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع ...
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر

هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»

بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه ...
قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء

قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء
مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني

مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني
«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى

160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب أرسنال يتحدث عن المفاجأة السعيدة واحتمالية تحولها لكابوس
مدرب أرسنال يتحدث عن المفاجأة السعيدة واحتمالية تحولها لكابوس
ليفربول يتصدر «البريميرليغ» موقتا بالفوز على نيوكاسل وسط ترقب مانشستر سيتي
ليفربول يتصدر «البريميرليغ» موقتا بالفوز على نيوكاسل وسط ترقب ...
مشجع يغرم ريفر بليت الأرجنتيني 30 ألف دولار بسبب الموز
مشجع يغرم ريفر بليت الأرجنتيني 30 ألف دولار بسبب الموز
لامبارد يتمسك بإيفرتون قبل ساعات من مواجهة تشيلسي
لامبارد يتمسك بإيفرتون قبل ساعات من مواجهة تشيلسي
إفاقة لنابولي عبر سحق ساسولو بسداسية في الدوري الإيطالي
إفاقة لنابولي عبر سحق ساسولو بسداسية في الدوري الإيطالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022...
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال ......
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا...
المزيد
5 نقاط تهدد أحلام كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد
5 نقاط تهدد أحلام كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد...
عائلة الإيطالي مينو رايولا تنعاه وتصفه بمدير الأعمال المذهل
عائلة الإيطالي مينو رايولا تنعاه وتصفه بمدير الأعمال المذهل...
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
إفاقة لنابولي عبر سحق ساسولو بسداسية في الدوري الإيطالي
إفاقة لنابولي عبر سحق ساسولو بسداسية في الدوري الإيطالي...
لامبارد يتمسك بإيفرتون قبل ساعات من مواجهة تشيلسي
لامبارد يتمسك بإيفرتون قبل ساعات من مواجهة تشيلسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط