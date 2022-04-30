ليفربول يتصدر «البريميرليغ» موقتا بالفوز على نيوكاسل وسط ترقب مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

عاد «ليفربول» إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» موقتًا، اليوم السبت، بفوزه بعد مجهود كبير خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد أحرزه لاعب الوسط نابي كيتا في الدقيقة 19 ليحتدم الصراع على لقب البطولة.

صدارة موقته

ورفع «ليفربول» رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة وتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يمكنه استعادة المركز الأول في وقت لاحق، اليوم السبت، عندما يلتقي مع ليدز يونايتد في ملعب الأخير، بحسب «رويترز».

مركز نيوكاسل

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز التاسع بين فرق البطولة العشرين برصيد 43 نقطة، وبعد إهدار فرصة مبكرة لفيرجيل فان دايك نجح «ليفربول» في التقدم عندما تمكن كيتا من هز شباك مارتن دوبرافكا حارس أصحاب الأرض بعد تفاهم رائع مع ديوجو جوتا.

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الاستعداد لدوري الأبطال

وبدأ «ليفربول» الذي يستعد لخوض لقاء الإياب بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني، الثلاثاء المقبل، مباراة ‬السبت دون نجم هجومه المصري محمد صلاح وفابينيو وترينت ألكسندر أرنولد، لكن غيابهم لم يؤثر عليه كثيرًا بعد سيطرته على اللعب من البداية.

سيطرة «ليفربول»

ومع سيطرة «ليفربول» على اللعب حصل نيوكاسل على فرصته الأكبر في الشوط الأول عندما أرسل لاعبه ميغيل ألميرون الكرة إلى شباك الضيوف بعد أن مررها إليه زميله برونو جيمارايش قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل.

فرصة لصلاح

وفي الشوط الثاني حصل «ليفربول» على عدة فرص، لكنه فشل في إضافة أي هدف بعد أن تصدى دوبرافكا بنجاح لمحاولات جوتا والبديل صلاح.

كيتا يحتفل بفوز ليفربول. (إنترنت)