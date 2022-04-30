غوارديولا يكشف سر تفوق لاعبه كيفن دي بروين قبل مقابلة السيتي لليدز يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بصانع الألعاب في فريقه، البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، قائلًا «هو أفضل لاعب في هذا الموقع وإنه عنصر مهم جدًا في تشكيلة الفريق».

دي بروين

وقدم دي بروين أداء متميزًا تمامًا خلال الموسم الحالي وهز شباك الخصوم 15 مرة وهيأ 12 فرصة تهديف في 40 مباراة خاضها في جميع المنافسات، وفي آخر 10 مباريات لعبها أحرز دي بروين سبعة أهداف، بحسب «رويترز».

ليدز يونايتد

وقبل مباراة سيتي خارج أرضه مع ليدز يونايتد في وقت لاحق، السبت، قال المدرب الإسباني المخضرم للصحفيين: «إنه لاعب مهم جدًا، إنه أفضل لاعب على مستوى العالم يقوم بهذا الدور من خلال قدرته على الركض وسرعة التحول».

تقليص المساحات

وتابع: «يستطيع الركض وتقليص المساحات أمام المنافس، خطير جدًا، لاعب جيد جدًا جدًا، الكل يعرف ذلك، ليس هذا موسمه الأول في الدوري الممتاز».