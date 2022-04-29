مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد العاصمة الإسبانية، لتدفق أعداد كبيرة من المشجعين إلى ساحة بلازا دي سيبيليس الشهيرة؛ للمشاركة في احتفالات ريال مدريد المتوقعة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد مباراته في ملعبه في مواجهة إسبانيول السبت المقبل.

ويواجه ريال مدريد الذي يقوده المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، تحديين السبت المقبل، وفقا لـ«رويترز»، الأول يتمثل في الحصول على نقطة واحدة على الأقل أمام إسبانيول المتعثر الذي خسر في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها في الدوري حتى يضمن التتويج باللقب المحلي قبل نحو شهر كامل من نهاية الموسم.

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والمهمة الأكبر بالنسبة لأنشيلوتي ستكون في كيفية إدارة احتفالات فريقه باللقب المحلي لأن الفريق سيخوض مباراة الإياب بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، حيث سيكون بحاجة لتجاوز هزيمته (4-3) في لقاء الذهاب من أجل التأهل للمنافسة على اللقب الأوروبي الأهم في منافسات الأندية.

عدم الشعور بالقلق

ويبدو أن المدرب الإيطالي لا يشعر بقلق كبير من تبعات الاحتفال باللقب المحلي، كما أنه يعتقد أن الفوز باللقب المحلي سيعزز كثيرا الروح المعنوية لفريقه قبل لقاء العودة الأوروبي الحاسم.

وقال أنشيلوتي بعد لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي، الثلاثاء الماضي، وفقا لـ«رويترز»: «إذا نجحنا في الفوز باللقب يوم السبت فإننا بالطبع سنحتفل لأنني أعتقد أن هذا سيساعدنا في المواجهة مع مانشستر سيتي».

وقبل آخر خمس جولات من الدوري الإسباني استفاد النادي الملكي صاحب الصدارة من فوز ريو فايكانو غير المتوقع بهدف دون رد على المنافس اللدود برشلونة الأحد الماضي، ليصبح الفارق بينه وبين برشلونة الثاني وإشبيلية الثالث 15 نقطة.

الاستعداد للاحتفال

ووافقت سلطات العاصمة الإسبانية على الاستعداد للاحتفال في وسط المدينة كالعادةـ وسيتم تنظيم حركة المرور وتقييدها في المكان بداية من يوم الجمعة استعدادا لاستقبال أعداد كبيرة من المشجعين القادمين من ملعب سانتياغو برنابيو بعد المباراة.

ويتوقع أن يصل لاعبو الفريق الفائز في حافلة مكشوفة للانضمام إلى جماهير المحتفلين حول النافورة الشهيرة في الساحة. وستكون هذه أول فرصة لجماهير ريال للتجمع للاحتفال دون وضع أقنعة الوجه بعد جائحة «كوفيد-19» لأن الفوز الأخير للنادي باللقب المحلي كان في 2020 خلال تطبيق إجراءات الإغلاق العام منعا لتفشي العدوى.