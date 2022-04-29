Atwasat

مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 10:46 مساء
مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني
لاعبو ريال مدريد. (الإنترنت)
alwasat radio

تستعد العاصمة الإسبانية، لتدفق أعداد كبيرة من المشجعين إلى ساحة بلازا دي سيبيليس الشهيرة؛ للمشاركة في احتفالات ريال مدريد المتوقعة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد مباراته في ملعبه في مواجهة إسبانيول السبت المقبل.

ويواجه ريال مدريد الذي يقوده المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، تحديين السبت المقبل، وفقا لـ«رويترز»، الأول يتمثل في الحصول على نقطة واحدة على الأقل أمام إسبانيول المتعثر الذي خسر في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها في الدوري حتى يضمن التتويج باللقب المحلي قبل نحو شهر كامل من نهاية الموسم.

- أنشيلوتي يكذب بوكيتينو بشأن المهاجم الشاب مبابي
- بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
- بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة
- غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال

والمهمة الأكبر بالنسبة لأنشيلوتي ستكون في كيفية إدارة احتفالات فريقه باللقب المحلي لأن الفريق سيخوض مباراة الإياب بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، حيث سيكون بحاجة لتجاوز هزيمته (4-3) في لقاء الذهاب من أجل التأهل للمنافسة على اللقب الأوروبي الأهم في منافسات الأندية.

عدم الشعور بالقلق
ويبدو أن المدرب الإيطالي لا يشعر بقلق كبير من تبعات الاحتفال باللقب المحلي، كما أنه يعتقد أن الفوز باللقب المحلي سيعزز كثيرا الروح المعنوية لفريقه قبل لقاء العودة الأوروبي الحاسم.

وقال أنشيلوتي بعد لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي، الثلاثاء الماضي، وفقا لـ«رويترز»: «إذا نجحنا في الفوز باللقب يوم السبت فإننا بالطبع سنحتفل لأنني أعتقد أن هذا سيساعدنا في المواجهة مع مانشستر سيتي».

وقبل آخر خمس جولات من الدوري الإسباني استفاد النادي الملكي صاحب الصدارة من فوز ريو فايكانو غير المتوقع بهدف دون رد على المنافس اللدود برشلونة الأحد الماضي، ليصبح الفارق بينه وبين برشلونة الثاني وإشبيلية الثالث 15 نقطة.

الاستعداد للاحتفال
ووافقت سلطات العاصمة الإسبانية على الاستعداد للاحتفال في وسط المدينة كالعادةـ وسيتم تنظيم حركة المرور وتقييدها في المكان بداية من يوم الجمعة استعدادا لاستقبال أعداد كبيرة من المشجعين القادمين من ملعب سانتياغو برنابيو بعد المباراة.

ويتوقع أن يصل لاعبو الفريق الفائز في حافلة مكشوفة للانضمام إلى جماهير المحتفلين حول النافورة الشهيرة في الساحة. وستكون هذه أول فرصة لجماهير ريال للتجمع للاحتفال دون وضع أقنعة الوجه بعد جائحة «كوفيد-19» لأن الفوز الأخير للنادي باللقب المحلي كان في 2020 خلال تطبيق إجراءات الإغلاق العام منعا لتفشي العدوى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى

160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»

أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسميا.. تعيين رالف رانغنيك مدربا لمنتخب النمسا
رسميا.. تعيين رالف رانغنيك مدربا لمنتخب النمسا
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
ليفاندوفسكي يحدد شروطه من أجل البقاء مع بايرن ميونخ
ليفاندوفسكي يحدد شروطه من أجل البقاء مع بايرن ميونخ
كورونا يضرب صفوف برشلونة من جديد
كورونا يضرب صفوف برشلونة من جديد
أنشيلوتي يكذب بوكيتينو بشأن المهاجم الشاب مبابي
أنشيلوتي يكذب بوكيتينو بشأن المهاجم الشاب مبابي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022...
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال ......
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا...
المزيد
مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني
مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني...
هل يعود نجم مانشستر يونايتد للسجن من جديد؟
هل يعود نجم مانشستر يونايتد للسجن من جديد؟...
أول تعليق من رالف رانغنيك بعد الإعلان عن قيادته منتخب النمسا
أول تعليق من رالف رانغنيك بعد الإعلان عن قيادته منتخب النمسا...
أنشيلوتي يكذب بوكيتينو بشأن المهاجم الشاب مبابي
أنشيلوتي يكذب بوكيتينو بشأن المهاجم الشاب مبابي...
كورونا يضرب صفوف برشلونة من جديد
كورونا يضرب صفوف برشلونة من جديد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط