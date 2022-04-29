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هل يعود نجم مانشستر يونايتد للسجن من جديد؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 05:18 مساء
هل يعود نجم مانشستر يونايتد للسجن من جديد؟
مهاجم مانشستر يونايتد «جرينوود». (الإنترنت)
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قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، إن فترة إطلاق سراح ميسون جرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد، بكفالة ستستمر حتى منتصف يونيو بعد مزاعم اغتصاب والاعتداء على سيدة.

وأطلق سراح جرينوود (20 عاما) بكفالة في يناير الماضي، لإجراء مزيد من التحقيقات بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكاب جريمتي الاغتصاب والاعتداء. بعدما ألقي القبض عليه في وقت لاحق للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل.

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وظهرت هذه المزاعم ضد جرينوود على تطبيق «انستغرام» ثم حذفت في وقت لاحق. وأبلغت شرطة مانشستر الكبرى «رويترز» في بيان: «نواصل التحقيق في بلاغ ورد إلينا في 30 يناير يتضمن صورا ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سيدة تبلغ عن حوادث عنف جسدي».

استمرار الكفالة المشروطة
وأضافت: «اعتقل رجل يبلغ 20 عاما في هذا اليوم للاشتباه في اغتصابه واعتدائه على سيدة والتهديد بالقتل، وسيبقى في الكفالة المشروطة حتى جلسة استماع في منتصف يونيو».

معاقبة جرينوود
وقرر يونايتد إيقاف جرينوود لحين إشعار آخر، بينما فسخت شركة نايكي العملاقة عقد رعاية اللاعب في فبراير شباط الماضي. وبدأ المهاجم مسيرته في أكاديمية يونايتد وخاض مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا.

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