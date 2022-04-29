أول تعليق من رالف رانغنيك بعد الإعلان عن قيادته منتخب النمسا

القاهرة - بوابة الوسط

علق المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الموقت، رالف رانغنيك، على قيادته لمنتخب النمسا.

وأعلن رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم، جرهارد مليتيتش، اليوم الجمعة، تعيين رانغنيك، لقيادة منتخب النمسا.

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وقال «رالف» وفقا لحساب يونايتد الرسمي على «تويتر»: «سأتولى منصب المدير الفني لمنتخب النمسا في نهاية الموسم، لكنني أيضا سأكون استشاري مع مانشستر يونايتد».

استعادة القوة الحقيقة

وأوضح مدرب مانشستر يونايتد الموقت: «أنا أتطلع حقا لأداء دوري في مساعدة يونايتد ليستعيد قوته الحقيقية مرة أخرى».

عقدا لمدة عامين

وذكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، في بيان له: «سيبدأ رانغنيك مهام عمله مدربا لمنتخب النمسا في نهاية شهر مايو للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية مع كرواتيا والدنمارك وفرنسا، وذلك بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم».

أوضح البيان أن رانغنيك وقع عقدا لمدة عامين مع النمسا، سيتم تمديده تلقائيا لمدة عامين آخرين حتى 2026 في حالة تأهلهم لبطولة أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.