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أنشيلوتي يكذب بوكيتينو بشأن المهاجم الشاب مبابي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 03:04 مساء
أنشيلوتي يكذب بوكيتينو بشأن المهاجم الشاب مبابي
مدرب ريال مدريد أنشيلوتي. (الإنترنت)
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علق المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على ما قاله ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان بشأن مستقبل المهاجم الشاب كيليان مبابي.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أمس الخميس: «أنا ومبابي باقيان في باريس الموسم المقبل بنسبة 100%». وينتهي تعاقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، علما بأن الطرفين لم يتوصلا بعد لاتفاق بشأن التجديد، وسط تكهنات قوية برغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد مجانا.

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وعن تصريحات بوكيتينو، أوضح أنشيلوتي، وفقا لـ«في الجول»: «لا يستطيع المدربون في المؤتمر الصحفي قول الحقيقة كاملة، وهذا أمر طبيعي، نحن هنا نفكر فقط في شيئين الفوز على إسبانيول غدا لحسم التتويج بلقب الدوري، ثم الفوز على مانشستر سيتي الأربعاء المقبل، للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا».

نقطة من أجل التتويج بالدوري الإسباني
ويواجه فريق ريال مدريد، نظيره إسبانيول، المقرر لها غدا السبت، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويحتاج ريال مدريد لنقطة واحدة خلال الجولات الـ5 المتبقية ليتوج رسميا بلقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

حسم مشاركة توني كروس
وواصل أنشيلوتي: «من الممكن أن يشارك توني كروس كلاعب وسط مدافع بعدما أدى بشكل جيد أمام إشبيلية في الشوط الثاني ولدينا مشاكل في الدفاع ويمكننا الاستعانة بكاسيميرو مع منح الفرصة لسيبايوس وكامافينجا».

وأشار مدرب ريال مدريد: «أعتقد أن كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور يمكن إراحتهما ليس لأن المباراة سهلة ولكن خوفا من خطر التعرض للإصابة.. مارسيلو عانى لأنه لم يلعب كثيرا لكنه محترف رائع ويشعر بثقل كونه قائدا مثاليا للفريق ودائما ما يحظى بكامل احترامي».

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