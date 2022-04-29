كورونا يضرب صفوف برشلونة من جديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إن مهاجمه مارتن برايثوايت، أصيب بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالة اللاعب جيدة.

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ومن المقرر أن يخرج اللاعب من قائمة برشلونة التي تخوض مباراة مايوركا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.