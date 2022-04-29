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كورونا يضرب صفوف برشلونة من جديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 02:51 مساء
كورونا يضرب صفوف برشلونة من جديد
برشلونة يعلن إصابة مارتن برايثويت بفيروس (كوفيد-19).. اللاعب في صحة جيدة. (الإنترنت)
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إن مهاجمه مارتن برايثوايت، أصيب بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالة اللاعب جيدة.

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ومن المقرر أن يخرج اللاعب من قائمة برشلونة التي تخوض مباراة مايوركا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

إصابة أوسكار مينجيزا
ولحق المهاجم الدنماركي بزميله أوسكار مينجيزا، الذي أعلن نادي برشلونة أمس الخميس إصابته أيضا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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