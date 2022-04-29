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رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 02:02 مساء
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
محمد صلاح خلال مواجهة بين ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي. 10 أبريل 2022. (أ ف ب)
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نجح الدولي المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الفوز بجائزة استثنائية، وهي لاعب العام في إنجلترا، الجمعة، خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم، بالعام الجاري 2022، وذلك قبل أقل من شهر على نهاية الموسم.

وفاز صلاح، بجائزة لاعب العام في إنجلترا للمرة الثانية في مسيرته، بعدما حصل على 48% من الأصوات، متقدما على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس من وست هام يونايتد، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز صلاح 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورغن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل خمس مباريات من نهاية موسم الدوري.

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موعد استلام الجائزة
وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو المقبل. بدورها، نالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة لاعبة العام بنسبة 40% من الأصوات.

ويحتل الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال صدارة الفائزين بهذه الجائزة على مدار تاريخها بواقع ثلاث مرات.

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