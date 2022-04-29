«كاف» يؤجل قرعة تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الخميس، تأجيل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، المقرر إقامتها في الجزائر العام المقبل.

وقال «كاف» عبر موقعه الرسمي، وفقا لـ«كورة» إنه أجل القرعة التي كان مقررا سحبها اليوم الجمعة. وأوضح أنه سيعلن عن المستجدات الخاصة بموعد القرعة، في أقرب وقت، دون شرح الأسباب والملابسات الكامنة وراء قرار التأجيل.

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يذكر أن «كاف» أجرى أخيرا قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام العام المقبل في كوت ديفوار.

انسحاب مصر وتونس

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نشر الثلاثاء الماضي، قائمة الدول التي ستخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين «شان 2023».

وقسم الاتحاد الأفريقي المنتخبات إلى مجموعات بحسب الموقع الجغرافي ككل نسخة؛ من أجل خوض مباريات التصفيات لتحديد المتأهلين للبطولة القارية. وشهدت مجموعة المنتخب الوطني الليبي، في شمال أفريقيا كلا من مصر وتونس والجزائر والمغرب.

وخلت القائمة من منتخبي مصر وتونس، حيث اعتذر منتخبا مصر وتونس (بسبب اتفاق بين الاتحاد والأندية التونسية الرافضة لتسريح اللاعبين) والمنتخب المصري (بسبب رفض توقف مسابقة الدوري من جانب الأندية)، حيث قرر كلا الاتحادين الانسحاب من البطولتين السابقة والحالية.

في الوقت نفسه، ضمن منتخب الجزائر أيضا التأهل إلى البطولة بصفته الدولة المستضيفة، وبعد انسحاب مصر وتونس، مما يعني تأهل كل من المنتخب الوطني الليبي، والمغرب إلى البطولة القارية.

نسخة تاريخية للمنتخب الليبي

وكان المنتخب الوطني فاز بنسخة جنوب أفريقيا العام 2014 للمرة الأولى في تاريخه بعد مشوار جيد للاعبي المنتخب الوطني في البطولة.

يذكر أن منتخب المغرب هو من توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين الـ«شان»، في نسختها الماضية، بعد فوزه على منتخب مالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب أحمد اهيدجو بالكاميرون.