Atwasat

«كاف» يؤجل قرعة تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 01:21 مساء
«كاف» يؤجل قرعة تصفيات أمم أفريقيا للمحليين
كأس أمم أفريقيا للمحليين. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الخميس، تأجيل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، المقرر إقامتها في الجزائر العام المقبل.

وقال «كاف» عبر موقعه الرسمي، وفقا لـ«كورة» إنه أجل القرعة التي كان مقررا سحبها اليوم الجمعة. وأوضح أنه سيعلن عن المستجدات الخاصة بموعد القرعة، في أقرب وقت، دون شرح الأسباب والملابسات الكامنة وراء قرار التأجيل.

- محطات في مشوار «فرسان المتوسط» بتصفيات «كان 2023»
- المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
- منتخب المغرب يحصد جوائز وألقاب «شان الكاميرون 2021»

يذكر أن «كاف» أجرى أخيرا قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام العام المقبل في كوت ديفوار.

انسحاب مصر وتونس
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نشر الثلاثاء الماضي، قائمة الدول التي ستخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين «شان 2023».

وقسم الاتحاد الأفريقي المنتخبات إلى مجموعات بحسب الموقع الجغرافي ككل نسخة؛ من أجل خوض مباريات التصفيات لتحديد المتأهلين للبطولة القارية. وشهدت مجموعة المنتخب الوطني الليبي، في شمال أفريقيا كلا من مصر وتونس والجزائر والمغرب.

وخلت القائمة من منتخبي مصر وتونس، حيث اعتذر منتخبا مصر وتونس (بسبب اتفاق بين الاتحاد والأندية التونسية الرافضة لتسريح اللاعبين) والمنتخب المصري (بسبب رفض توقف مسابقة الدوري من جانب الأندية)، حيث قرر كلا الاتحادين الانسحاب من البطولتين السابقة والحالية.

في الوقت نفسه، ضمن منتخب الجزائر أيضا التأهل إلى البطولة بصفته الدولة المستضيفة، وبعد انسحاب مصر وتونس، مما يعني تأهل كل من المنتخب الوطني الليبي، والمغرب إلى البطولة القارية.

نسخة تاريخية للمنتخب الليبي
وكان المنتخب الوطني فاز بنسخة جنوب أفريقيا العام 2014 للمرة الأولى في تاريخه بعد مشوار جيد للاعبي المنتخب الوطني في البطولة.

يذكر أن منتخب المغرب هو من توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين الـ«شان»، في نسختها الماضية، بعد فوزه على منتخب مالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب أحمد اهيدجو بالكاميرون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»

«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»

أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»
بايدن يطلب 33 مليار دولار إضافية للحرب ويؤكد: دعم أوكرانيا مكلف لكن واشنطن لا يمكنها الحياد

بايدن يطلب 33 مليار دولار إضافية للحرب ويؤكد: دعم أوكرانيا مكلف لكن واشنطن لا ...
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي

مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية

توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي

تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي
إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي

إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي
دراسة: زواحف العالم تواجه خطر الانقراض

دراسة: زواحف العالم تواجه خطر الانقراض
تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز

تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته
رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته
لهذا السبب.. برشلونة يترك «كامب نو»
لهذا السبب.. برشلونة يترك «كامب نو»
خطة من رابطة الدوري الإنجليزي لمساعدة لاعبي جنوب آسيا
خطة من رابطة الدوري الإنجليزي لمساعدة لاعبي جنوب آسيا
الإعلان عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
الإعلان عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022...
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال ......
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا...
المزيد
رسميا.. تعيين رالف رانغنيك مدربا لمنتخب النمسا
رسميا.. تعيين رالف رانغنيك مدربا لمنتخب النمسا...
«كاف» يؤجل قرعة تصفيات أمم أفريقيا للمحليين
«كاف» يؤجل قرعة تصفيات أمم أفريقيا للمحليين...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد كلوب
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد كلوب...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان...
الإعلان عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
الإعلان عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط