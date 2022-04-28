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بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 08:13 مساء
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
بوكيتينو خلال مباراة باريس سان جرمان أمام سانت إتيان (فرانس برس)
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حسم المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، الجدل بشأن مستقبله ومصير كيليان مبابي، مهاجم الفريق.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال نسبة استمراره مدربًا لسان جيرمان في الموسم المقبل: «بنسبة 100%».

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وأوضح المدرب الأرجنتيني: «أقول ذلك وفقًا لما أشعر به وأدركه، وكذلك لأنني لا أريد أي شيئًا آخر».

مبابي سيبقى بنسبة 100%
وتابع: «أعتقد أن مبابي سيبقى بنسبة 100% للموسم المقبل، لكن بعد ذلك، لا يمكن التكهن بما يحدث في كرة القدم، بل يمكن توقع الكثير من الاحتمالات».

وينتهي تعاقد كيليان مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، وتحمل تصريحات ماوريسيو بوكيتينو، تأكيدًا بأن اللاعب الشاب في طريقه لتجديد التعاقد. أما بوكيتينو، فإن تعاقده يمتد لنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.

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