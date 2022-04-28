رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر وكيل أعمال لاعبي كرة القدم الشهير، مينو رايولا، ما تداولته وسائل إعلام إيطالية خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن خبر وفاته، عن عمر ناهز 54 عامًا.

وغرد مينو رايولا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «للذين يتساءلون عن حالتي الصحية.. الحالة الصحية الحالية غاضب، لأنهم قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر.. يبدو أيضًا أنني قادر على إنعاش نفسي».