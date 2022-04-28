رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته...

استنكر وكيل أعمال لاعبي كرة القدم الشهير، مينو رايولا، ما تداولته وسائل إعلام إيطالية خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن خبر وفاته، عن عمر ناهز 54 عامًا.
وغرد مينو رايولا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «للذين يتساءلون عن حالتي الصحية.. الحالة الصحية الحالية غاضب، لأنهم قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر.. يبدو أيضًا أنني قادر على إنعاش نفسي».
- مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي
- توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
- بالصور.. ليفربول يقهر فياريال بثنائية على ملعب «آنفيلد» بنصف نهائي أبطال أوروبا
- إصابة خطيرة تبعد مدافع ساوثامبتون لنهاية 2022
مرض خطير في الرئة
وأشارت تقارير صحفية إلى أن رايولا، كان يعاني مرضًا خطيرًا في الرئة، لا علاقة له بمضاعفات فيروس كورونا. وكان وكيل اللاعبين قد خضع لفحوصات طبية متقدمة، في يناير الماضي.
تعليقات