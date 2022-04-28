Atwasat

رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 03:33 مساء
رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته
وكيل اللاعبين مينو رايولا. (الإنترنت)
alwasat radio

استنكر وكيل أعمال لاعبي كرة القدم الشهير، مينو رايولا، ما تداولته وسائل إعلام إيطالية خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن خبر وفاته، عن عمر ناهز 54 عامًا.

وغرد مينو رايولا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «للذين يتساءلون عن حالتي الصحية.. الحالة الصحية الحالية غاضب، لأنهم قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر.. يبدو أيضًا أنني قادر على إنعاش نفسي».

- مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي
- توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
- بالصور.. ليفربول يقهر فياريال بثنائية على ملعب «آنفيلد» بنصف نهائي أبطال أوروبا
- إصابة خطيرة تبعد مدافع ساوثامبتون لنهاية 2022
 
مرض خطير في الرئة
وأشارت تقارير صحفية إلى أن رايولا، كان يعاني مرضًا خطيرًا في الرئة، لا علاقة له بمضاعفات فيروس كورونا. وكان وكيل اللاعبين قد خضع لفحوصات طبية متقدمة، في يناير الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية

توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي

تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي
إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي

إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي
تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز

تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز
(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية (صور)

شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية ...
وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي

وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي
جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية
بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة

بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة
غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال

غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال
أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»

أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»
أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات على الاقتصاد العالمي

أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات ...
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا

ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
مأساة النيهوم (2)

مأساة النيهوم (2)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. ليفربول يقهر فياريال بثنائية على ملعب «آنفيلد» بنصف نهائي أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقهر فياريال بثنائية على ملعب «آنفيلد» بنصف ...
بعد انتهاء دور المجموعات.. الكشف عن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022
بعد انتهاء دور المجموعات.. الكشف عن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال ...
إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي
إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي
إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا
إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022...
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال ......
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا...
المزيد
لهذا السبب.. برشلونة يترك «كامب نو»
لهذا السبب.. برشلونة يترك «كامب نو»...
رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته
رد قوي من وكيل اللاعبين مينو رايولا على خبر وفاته...
مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي
مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي...
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية...
إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا
إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط