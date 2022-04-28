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إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 12:32 مساء
إنزاغي يدافع عن حارس إنتر بعد الهزيمة المفاجأة ضد بولونيا
حارس إنتر رادو. (الإنترنت)
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علق المدير الفني لفريق إنتر ميلان، سيموني إنزاغي، على خسارة فريقه بثنائية مقابل هدف، أمام نظيره بولونيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال إنزاغي في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» وفقا لـ«كورة»: «هناك مرارة بلا شك، لم نعد مسؤولين عن مصيرنا، علينا أن نرى ما سيحققه ميلان ونحاول الفوز ببقية مبارياتنا».

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وأضاف: «لعب رادو أمام إمبولي في يناير، وكان يتدرب دائما بأفضل شكل.. إذا أخطأ مهاجمون أو مدافعون لا نتحدث كثيرا عن ذلك.. أصيب هندانوفيتش ويجب وضع الإصابات في الحسبان.. يجب أن يطمئن رادو فهو حارس ممتاز.. ونحن جميعا نثق به، لقد كانت حادثة مؤسفة، لكن هذه الأشياء يمكن أن تحدث، ولن تكون مدمرة لو كنا متقدمين 4-1 بدلا من 1-1».

وأوضح: «أخذنا زمام المبادرة، كان يجب أن نسجل هدفا آخر بدلا من استقبال هدف أرناتوفيتش الذي كان بالإمكان تجنبه، لأننا نعلم أن أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم».

فقدنا رؤوسنا
وتابع إنزاغي: «أعتقد أننا لعبنا بأداء جيد في الشوط الأول، مع خطأ واحد لحظة هدف أرناتوفيتش، وصنعنا عديد الفرص واستحقينا هدفا ثانيا، بعد الاستراحة كنا نشعر بالجنون بعض الشيء وهذا عاقبنا».

وأشار: «نادرا ما دخل بولونيا لمنطقة الجزاء، وبمجرد وقوع هذا الحادث المؤسف مع الهدف الثاني، فقدنا رؤوسنا، هذا ليس مفاجئا فهناك الكثير على المحك، فقدنا شكلنا في الشوط الثاني، ثم تعرضنا لحادثة الهدف الثاني المؤسف وانهارنا».

وواصل: «علينا الحفاظ على رؤوسنا الآن، إنها ضربة قاسية، ستكون كل مباراة صعبة وفقدان نقطتين يمكن تعويضهما بالمباريات الأربعة المقبلة، علينا الاستمرار ورؤوسنا مرفوعة، لأنه لا يزال لدينا فرصة».

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