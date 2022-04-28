إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

سقط فريق إنتر ميلان، أمام مضيفه بولونيا بثناية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في ملعب ريناتو دال آرا، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة في يناير الماضي، لكنها تأجلت بسبب حالات « كوفيد-19» العديدة بتشكيلة بولونيا.

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وكان إنتر حامل اللقب يدرك أن الفوز بالمباراة المؤجلة سيقوده لانتزاع القمة من غريمه ميلان ولم يهدر وقتا لتسجيل الهدف الأول عبر المهاجم الكرواتي إيفان بريشيتش في الدقيقة الثالثة.

ورغم ذلك رد أصحاب الضيافة بشكل جيد وتعادلوا في الدقيقة 28 عبر المتألق ماركو أرناوتوفيتش من ضربة رأس وهو الهدف الرابع للمهاجم النمساوي في آخر ثلاث مباريات.

خطأ فادح

وتوالت فرص إنتر وبدا أنه سيستعيد التقدم قبل أن يرتكب رادو، الذي شارك بدلا من القائد سمير هندانوفيتش المصاب في الظهر، خطأ حين أفلتت منه الكرة قبل تسع دقائق من النهاية ليسمح لنيكولا سانسوني بتسجيل هدف الفوز بسهولة.

وبهذه الهزيمة، الأولى لإنتر في 12 مباراة بجميع المسابقات، توقف رصيده عند 72 نقطة من 34 مباراة بفارق نقطتين خلف ميلان. ويبقى بولونيا في المركز 13 ولديه 42 نقطة.