بعد انتهاء دور المجموعات.. الكشف عن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء، على دور المجموعات من النسخة الجارية لبطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي انطلقت مطلع شهر أبريل الجاري، حيث أقيمت منافسات غرب آسيا، بالمملكة العربية السعودية، وشهدت مشاركة الهلال والشباب والفيصلي والتعاون.

اختتمت مساء الأربعاء، مباريات دور المجموعات بأربع مواجهات، الأولى بين الوحدات الأردني وناساف كارشي الأوزبكي، والثانية بين الهلال السعودي والريان القطري، والثالثة بين السد القطري والفيصلي السعودي، والرابعة بين استقلال دوشنبه الطاجيكي والشارقة الإماراتي.

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وتعادل نادي الوحدات أمام نظيره ناساف، بهدفين لمثلهما، وذلك ليودع الفريق الأردني البطولة. وفي المباراة الثانية، خسر الفيصلي على يد السد بهدف دون رد، ليتأهل الفيصلي بتصدره المجموعة بـ9 نقاط.

خسارة الهلال السعودي أمام الريان القطري

وخسر الهلال أمام نظيره الريان القطري، بهدفين دون رد، وتأهل أيضًا في صدارة المجموعة. وفي المباراة الثانية بالمجموعة الأولى، فاز استقلال دوشنبه على الشارقة بهدفين دون رد.

وبعد انتهاء دور المجموعات، تأهل الهلال والشباب والفيصلي كممثلي للمملكة العربية السعودية، في المسابقة القارية، فيما ودع نادي التعاون البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة أمام باختاكور الأوزبكي بخماسية مقابل رباعية في الجولة الأخيرة.

مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لفرق الغرب

الهلال × شباب الأهلي الإماراتي

الشباب × ناساف الأوزبكي

الفيصلي × فولاد الإيراني

الدحيل × الريان القطري