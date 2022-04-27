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«شيانتيك» تنسحب من بطولة مدريد للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 09:25 مساء
«شيانتيك» تنسحب من بطولة مدريد للتنس
البولندية إيجا شيانتيك، المصنفة الأولى . (الإنترنت)
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أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، اليوم الأربعاء، انسحاب البولندية إيجا شيانتيك، المصنفة الأولى عالميًا من بطولة مدريد المفتوحة هذا الأسبوع بسبب إصابة في الكتف الأيمن.

وقالت شيانتيك عبر حسابها على «تويتر»: «بعد الأسابيع الماضية الصعبة والفوز بأربعة ألقاب متتالية حان الوقت للاعتناء بذراعي المتعبة منذ بطولة ميامي المفتوحة ولم تتح لي الفرصة للتعامل معها بشكل صحيح».

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وأوضحت: «أحتاج إلى استراحة من اللعب بشكل مكثف من أجل علاج ذراعي جيدًا ولهذا السبب، للأسف، يجب أن أنسحب»، مضيفة: «جسدي يحتاج إلى راحة.. سأحاول تجهيز نفسي للعب في روما وباريس».

23 انتصارًا متتاليًا
وحققت اللاعبة البالغ عمرها 20 عامًا 23 انتصارًا متتاليًا ونالت لقبها الرابع تواليًا يوم الأحد حين فازت على لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا في نهائي بطولة شتوتجارت المفتوحة.

وفازت شيانتيك بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة 2020، وكان من المقرر أن تستهل مشوارها في بطولة مدريد المقامة على ملاعب رملية أمام لاعبة صاعدة من التصفيات.

وقبل شتوتجارت حققت شيانتيك ألقابا في الدوحة وإنديان ويلز وميامي كما قادت بولندا للتأهل لنهائيات كأس بيلي جين كينج المقررة في نوفمبر.

وتستهدف شيانتيك العودة في بطولة إيطاليا المفتوحة التي ستقام من التاسع حتى 15 مايو في روما قبل خوض فرنسا المفتوحة على الملاعب الرملية والتي ستنطلق في 22 مايو.

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