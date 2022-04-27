بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة

القاهرة - بوابة الوسط

بدا الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد واثقا بعد تسجيله هدفين ساعد بهما فريقه على البقاء في أجواء الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي، وتوقع المهاجم الفرنسي تأهل فريقه للمباراة النهائية.

تراجع ريال مدريد

وتراجع ريال بفارق هدفين ثلاث مرات في ذهاب قبل النهائي على ملعب الاتحاد، أمس الثلاثاء، لكنه قاتل ليخسر بفارق هدف واحد وبنتيجة (3-4) في مباراة مثيرة.

حديث بنزيما

وقال بنزيما لمنصة «موفيستار بلس»: «أحث جماهيرنا على الاستعداد لرؤية شيء ساحر، سنفوز بمباراة الإياب في سانتياغو برنابيو، الخسارة ليست جيدة على الإطلاق، ونحن نهتم كثيرا بالفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم».

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وأضاف «الشيء المهم هو أننا لم نخفض من مستوى الحذر أبدا وواصلنا القتال حتى النهاية»، وكان بنزيما نجح في إنهاء هجمة بشكل متقن في الشباك، وأظهر مدى ثبات أعصابه عندما حصل الفريق الإسباني على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ركلة الجزاء

وسدد المهاجم، الذي أضاع ركلتي جزاء أمام أوساسونا الأسبوع الماضي، الركلة في منتصف مرمى سيتي.

وقال بنزيما مبتسما «أنا رجل واثق جدا، هذا أعلى مستوى للمنافسة، وكنا نلعب ضد فريق رائع وعلى ملعبه».