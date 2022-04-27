غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بكرة القدم الرائعة التي قدمها فريقه في فوزه (4-3) على ضيفه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، حتى إذا لم يكن راضيا تماما عن النتيجة.

تاريخ الأبطال

وكانت المباراة الرائعة التي تقدم فيها سيتي بهدفين في ثلاث مناسبات هي الثانية فقط في تاريخ قبل نهائي دوري الأبطال التي يسجل فيها الفريقان ثلاثة أهداف أو أكثر بعد مباراة دينامو كييف أمام بايرن ميونيخ في 1999، بحسب ما نقله موقع «24» عن «رويترز».

أداء مذهل

وكان أداء الفريقين خلال المباراة مذهلا مع تقدم سيتي مع كل فرصة لإسعاد مدربه الإسباني، وقال غوارديولا لمحطة «بي.تي سبورت»: «نشعر بالفخر من أجل جماهيرنا في جميع أنحاء العالم ومن أجل مانشستر سيتي».

الكثير من الفرص

وأضاف «ما فعلناه سواء بالكرة أو دونها، وصنع الكثير من الفرص، لا يمكنني أن أطلب شيئا آخر، الفريقان يريدان الهجوم ويملكان الجودة والكفاءة لذلك، كرة القدم كانت رائعة حقا».