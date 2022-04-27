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«روزا» أول مديرة بالتعيين في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 02:48 مساء
«روزا» أول مديرة بالتعيين في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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عين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أول مديرة له، حيث أسند المنصب للمهندسة المعمارية لويزا روزا ويتضمن عملها الإشراف على مشروعات بناء جديدة، وعملت روزا ضمن اللجنة المنظمة لكأس العالم 2014 لكرة القدم في البرازيل.

مشوار روزا
أيضًا عملت روزا في اللجنة المنظمة لـ«أولمبياد 2016» في ريو دي جانيرو، كما شاركت في مشروعات لكأس العالم هذا العام في قطر، وسيتم تكليف روزا (33 عامًا) بإنشاء 15 مركزًا للتنمية بأموال حصلت عليها البرازيل بعد استضافة كأس العالم 2014، بحسب ما نقله موقع «24» عن «رويترز».

مهام منتظرة
وقال موقع «غلوبو سبورت» إنها ستشرف أيضًا على توسعة المجمع، الذي يستعد فيه المنتخب البرازيلي للمباريات الدولية وكأس العالم.

حديث رئيس الاتحاد
وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز، إن «اختيار روزا لهذا المنصب سيكون ملهمًا لآخرين».

وأضاف: «أتمنى أن يشكل حافزًا لجميع العاملين هنا وأن يؤكد لهم أننا نتابع عملهم ونتطلع إلى منحهم مزيد الفرص».

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