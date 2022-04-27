تاريخ متواضع لـ«الغواصة الصفراء» أمام أصحاب قلعة «أنفيلد»

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ليفربول على ملعبه «أنفيلد» ضيفه فياريال الإسباني، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حديث جوردان

وقال قائد ليفربول جوردان هندرسون: «فياريال أخرج فرقا قوية، إنهم فريق جيد جدا وستكون مواجهة صعبة، سنكون جاهزين لتقديم كل شيء من أجل التأهل إلى النهائي»، في تصريحات نقلها موقع «الشرق الأوسط أون لاين».

الغواصة الصفراء

وبين فريق يخوض الدور نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وآخر توّج باللقب ست مرات ووصل إلى النهائي في ثلاث مناسبات أيضا، يُعتبر فياريال الملقب بـ«الغواصة الصفراء» نقطة في بحر ليفربول.